الصين “قلقة للغاية” من الحرب في أوكرانيا وتتعهّد “تعزيز الحوار”

2023/02/21 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم لودوفيك اهرت دعت الصين الثلاثاء إلى “تعزيز حوار السلام” في أوكرانيا، مؤكدة أنها “قلقة للغاية” من النزاع الذي “يتفاقم بل يخرج عن السيطرة”.وتشكل الحرب في أوكرانيا ملفًا حساسًا بالنسبة لبكين التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية منذ سنوات … Readmore

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