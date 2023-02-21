2023/02/21 | 13:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال القيادي في تحالف عزم، محمود المشهداني، ان الحراك السني سينتهي...

ظهرت المقالة المشهداني يعترف بتصدع التحالفات السنية..



وثلاثة مرشحين لزعامة المكون أولاً على المسلة.

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