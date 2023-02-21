2023/02/21 | 13:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أثناء خطابه السنوي إلى...

ظهرت المقالة بوتين: مشروع صناعة دولة معادية من أوكرانيا يضرب بجذوره إلى القرن التاسع عشر.



أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: مشروع صناعة دولة معادية من أوكرانيا يضرب بجذوره إلى القرن التاسع عشر.) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: مشروع صناعة دولة معادية من أوكرانيا يضرب بجذوره إلى القرن التاسع عشر.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).