النزاهـة: استقدام مدير عام العقـود والتراخيـص في وزارة النقـل “سابقاً” 

2023/02/21 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير عام في وزارة النقل سابقاً، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهم أضرَّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام المُدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل سابقاً، في موضوع الشكوى المُقدَّمة ضدَّه من قبل إحدى الشركات المُتعاقدة مع الوزارة، لافتةً إلى قيام المُتَّهم بالتأخير والمُماطلة وعدم إجراء وتنظيم ملحقٍ للعقد، فضلاً عن عدم تنظيم محاضر للاجتماعات التي عُقِدَت في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وسلطة الطيران المدنيّ.

وأوضحت الدائرة أنَّ أمر الاستقدام بحقِّ المُتَّهم المنقولة خدماته إلى مجلس الوزراء/ المُجمع العلميّ العراقيّ صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

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