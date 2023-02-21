استئناف نينوى توضح الاجراءات الخاصة بالناجيات الايزيديات

2023/02/21 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اوضحت رئاسة محكمة استئناف نينوى ان لجنة النظر في طلبات الناجيات الايزيديات التي يرأسها قاضي في رئاسة محكمة استئناف نينوى تستلم اي معاملة من هيئة جمع الادلة (الجينو سايد) ومن اي محكمة في اقليم كردستان الا ان (الجينو سايد) تمتنع عن تزويد اللجنة بالاوراق التحقيقية الخاصة بالناجيات على الرغم من المطالبات المتكررة من اللجنة الى الهيئة، وان المادة (5) من قانون الناجيات الايزيديات اوجبت على المديرية العامة لشؤون الناجيات التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية المعنية بالتحقيق وجمع الادلة، كما اوجبت المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون الناجيات الايزيديات رقم (4) لسنة 2021 حكومة اقليم كردستان والوزارات الاتحادية والجهات الاخرى تزويد المديرية العامة لشؤون الناجيات بالمعلومات والبيانات والوثائق للمشمولين باحكام قانون الناجيات الايزيديات وتلك التعليمات وعليه فان المديرية المذكورة بامكانها تزويد لجنة النظر في طلبات الناجيات بكافة البيانات والوثائق المتوفرة لديها لاعتمادها من اللجنة المذكورة، وقد وجه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى مؤخراً بضرورة سرعة حسم هذه الاشكالية بالتنسيق مع القاضي المختص في محافظة دهوك.

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