سوليفان يكشف ما إذا كان بايدن سيرد على خطاب بوتين في كلمته من بولندا

2023/02/21 | 13:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون خطاب الرئيس بايدن من العاصمة البولندية، وارسو، الثلاثاء، بمثابة "بيان تأكيد على القيم" وليس دحضًا مباشرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ألقى خطابه في موسكو بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا.

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