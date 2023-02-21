ستة قتلى جراء زلزال ضرب تركيا

2023/02/21 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنطاكية (أ ف ب)

قضى ستة أشخاص في زلزال جديد بقوة 6,4 درجات ضرب مساء الاثنين محافظة هاتاي في جنوب تركيا، وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث «آفاد»، بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

ونُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، 18 منهم في حال حرجة في المحافظة التركية، بحسب المصدر نفسه.

وقع الزلزال الجديد الذي يُعد هزّة ارتدادية لزلزال السادس من فبراير/شباط، عند الساعة 20,04 (17,04 ت غ) الاثنين وأعقبته 90 هزّة ارتدادية إحداها بقوة 5,8 درجات، بحسب آفاد.

في غضون ذلك، أُصيب 150 شخصاً على الأقلّ بجروح في محافظة حلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت منظمة «الخوذ البيضاء»، التي تقوم مقام الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.

في أنطاكية كبرى مدن محافظة هاتاي، انهارت مبان متضررة من زلزال السادس من شباط/ فبراير بينها مقرّ سلطات المحافظة.

وأعلنت الهيئة الثلاثاء إرسال ستة آلاف خيمة إضافية إلى المنطقة لإيواء «المواطنين القلقين»، على أن «يستمر إرسال الخيم طوال اليوم عن طريق الجوّ والبرّ».

ونُشرت أكثر من 200 ألف خيمة في المناطق المتضررة، إضافة إلى حاويات يمكن أن تستخدم كمأوى.

سُجّلت أكثر من ستة آلاف هزّة ارتدادية في المنطقة منذ السادس من فبراير/شباط على طول الفالق الأناضولي الذي تسببت تحركاته منذ أسبوعين بتدمير جنوب تركيا وجزء كبير من سوريا وبقتل أكثر من 45 ألف شخص في البلدَين.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين محافظة هاتاي، حيث تتواصل عمليات البحث عن ناجين.



ومن بين جميع المحافظات التركية المتضررة، وحدهما هاتاي وكهرمان مرعش ما زالتا تشهدان عمليات بحث، رغم أن الأمل في العثور على ناجين يكاد يكون معدوماً.

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