صدور أمر باستقدام مسؤول عراقي سابق

2023/02/21 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، بصدور أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة النقل سابقا، مبينة أن المتهم أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان للهيئة، إن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل سابقاً، في موضوع الشكوى المقدمة ضده من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة".

ولفتت الدائرة إلى "قيام المتهم بالتأخير والمماطلة وعدم إجراء وتنظيم ملحق للعقد، فضلا عن عدم تنظيم محاضر للاجتماعات التي عقدت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة الطيران المدني".

وأوضحت الدائرة، أن "أمر الاستقدام بحق المتهم المنقولة خدماته إلى مجلس الوزراء/ المجمع العلمي العراقي صدر وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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