2023/02/21 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الثلاثاء، عن خطة لجولة تراخيص جديدة تهدف لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز.

وقال عبد الغني خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة، إن "الحكومة كانت حريصة على توقيع جولة التراخيص الخامسة"، مؤكداً أن "جولة التراخيص الجديدة ستنتج 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً".

وأكد، أن "الحكومة تحرص على استثمار الغاز والصناعات التكريرية، كما نخطط لجولة تراخيص جديدة تهدف لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الحر والمصاحب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: جولة التراخيص الجديدة سوف تنتج 250 ألف برميل من الخام يومياً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: جولة التراخيص الجديدة سوف تنتج 250 ألف برميل من الخام يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).