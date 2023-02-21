شاهد بالفيديو.. فريق الانقاذ العراقي يعود من ولايتي غازي عنتاب وهاتاي التركيتين

2023/02/21 | 14:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cUmGMhVzAyk

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