مسلحون يفتحون النار على مدني ويردوه قتيلاً في ميسان

2023/02/21 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في محافظة ميسان.

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