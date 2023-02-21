ارتفاع أسعار صرف الدولار في تعاملات المساء

2023/02/21 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "أسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154,250 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 153,250 دينار لكل 100دولار".

واضاف أن "بعض مكاتب الصيرفات فقط تشتري الدولار ولا تبيعه والبعض الاخر لا تبيع ولا تشتري بسبب عدم استقرار سعر الصرف في البورصة الرئيسية".

أدناه اسعار صرف الدولار في المحافظات الشمالية والجنوبية:

في الشمال:سعر بيع الدولار 153,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 152,500 لكل 100 دولارفي الجنوبسعر بيع الدولار 154,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 153,500 لكل 100 دولار

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