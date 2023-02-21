هيئة النزاهـة: استقدام مدير عام العقـود والتراخيـص السابق في وزارة النقـل

2023/02/21 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة النقل سابقا، مشيرة الى أن المتهم أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمرا باستقدام المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل سابقا، في موضوع الشكوى المقدمة ضده من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة".واشارت إلى "قيام المتهم بالتأخير والمماطلة وعدم إجراء وتنظيم ملحق للعقد، فضلا عن عدم تنظيم محاضر للاجتماعات التي عقدت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة الطيران المدني".وتابعت أن "أمر الاستقدام بحق المتهم المنقولة خدماته إلى مجلس الوزراء/ المجمع العلمي العراقي صدر وفقا لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

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