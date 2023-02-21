2023/02/21 | 14:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يؤشر الخبير الأمني عقيل الطائي، مواقع الخلل وأسباب تكرار الهجمات الإرهابية...

ظهرت المقالة خبير امني حول أحداث الطارمية: قادة عسكريون أغوتهم المناصب والمكاسب أولاً على المسلة.

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