2023/02/21 | 14:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير عام في...

ظهرت المقالة النزاهـة تستقدم مدير عام العقود والتراخيص في وزارة النقل سابقاً أولاً على المسلة.

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