الصحة تبحث توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألمانية بمجال إنجاز مشاريع دوائية

2023/02/21 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحثت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألمانية بمجال إنجاز المشاريع الصحية والأدوية عبر الشركات الرصينة.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “وزير الصحة صالح الحسناوي استقبل، اليوم، سفير جمهورية المانيا في العراق مارتن بيغر ووفد شركات ‏EFI الألمانية المرافق له في مقر مكتبه بالوزارة وبحضور عدد […]

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