روسيا تجمد مشاركتها في

2023/02/21 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي أعلن فيه أعلن الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه للجمعية الفيدرالية الثلاثاء، تعليق مشاركة موسكو بمعاهدة الأسلحة الاستراتجية والهجومية" ستارت"، ندد مسؤول رفيع المستوى بـ"سخافة" اتهامات قاطن الكرملين الذي اعتبر أنّ التهديد الغربي ضدّ روسيا يبرّر غزو أوكرانيا.

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