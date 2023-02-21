انخفاض اسعار النفط العالمية متاثراً بقوة الدولار

2023/02/21 | 15:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2 سنتا بما يعادل 0.03% ليصل الى 79.99 دولارا للبرميل الواحد وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 2 سنتا … Readmore

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