رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان

2023/02/21 | 15:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية: ان الأخير “استقبل، اليوم الثلاثاء 21 شباط 2023 في قصر بغداد، وزير العمل اللبناني مصطفى حسين بيرم والوفد المرافق … Readmore

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