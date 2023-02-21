2023/02/21 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TiQ_XG1p5K4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. تشييع ضحايا حادثة الجيايلة في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. تشييع ضحايا حادثة الجيايلة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).