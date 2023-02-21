ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الجديد في تركيا وسوريا

2023/02/21 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة قتلى أحدث الزلازل التي هزت منطقة الحدود التركية السورية، الاثنين، بعد أسبوعين من زلزال أودى بحياة أكثر من 47 ألفا ودمر مئات الآلاف من المنازل، بحسب السلطات ووسائل إعلام محلية الثلاثاء

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