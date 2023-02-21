البرلمان ينهي القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي مع هنغاريا

2023/02/21 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنهى مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن “مجلس النواب يُنهي مناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا”.

وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 172 نائباً.

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