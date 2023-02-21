عدنان درجال يحدد موعد توقيع عقد دوري المحترفين العراقي

2023/02/21 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن اتحاد الكرة سيوقع عقده مع رابطة لاليغا الإسبانية خلال 48 ساعة لإقامة دوري المحترفين.

وقال درجال في مؤتمر صحفي عقد بمقر اتحاد الكرة وحضرته إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم سيوقع عقد دوري المحترفين مع لاليغا خلال 48 ساعة وجميع أعضاء اتحاد الكرة مع هذا التوجه”.

وأضاف أن “اتحاد الكرة سيعلن خلال 72 ساعة عن المنتخب الذي سيواجهه منتخبنا الوطني ودياً الشهر المقبل”، مبيناً أن “المنظومة الكروية تحظى بدعم كبير من قبل الحكومة العراقية”.

وفيما يخص ملف الحظر على الملاعب العراقية، أكد درجال أن “ملف رفع الحظر أصبح من الماضي ولا داعي لفتحه مجدداً” ، منوهاً إلى إن “لحظات حضور انفانتيو في البصرة من أسعد اللحظات التي مرت عليه في بطولة الخليج”.

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