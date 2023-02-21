تحليل: مميزات عقود الجولة الخامسة

2023/02/21 | 15:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: إن جولة التراخيص الخاصة بالحقول والرقع الحدودية بشكل عام لها خصوصية...

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