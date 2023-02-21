إيران: حكم بإعدام زعيم تنظيم

2023/02/21 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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قضت المحكمة الثورية في طهران، اليوم الثلاثاء، بإعدام علي جمشيد شارمهد، زعيم تنظيم "تندر" الذي تصنفه إيران "إرهابيا".

وقالت السلطة القضائية في محافظة طهران، إن حكم الإعدام جاء بعد توجيه تهمة "الفساد في الأرض من خلال تخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها"، إلى علي جمشيد بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم خطط لارتكاب 23 عملا إرهابيا، ونجح في تنفيد 5 منها.

واتهمت المحكمة علي جمشيد شارمهد بتوجيه وقيادة الجماعة الإرهابية، والتواصل مع مسؤولي وضباط المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لتنفيذ عمليات إرهابية، أكبرها تفجير حسينية سيد الشهداء في مدينة شيراز عام 2008 مما أسفر عن مقتل 14 إيرانيا وإصابة 300 آخرين، وكان للتنظيم دور في اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي.

وجمشيد شارمهد (67 عاما) يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية وكان يقيم في أمريكا قبل إلقاء القبض عليه في أغسطس/آب 2016 في عملية معقدة نفذتها قوات الأمن الإيرانية.

المصدر: سبوتنيك

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