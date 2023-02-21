تركيا: 20 ألف سوري عادوا لبلدهم بعد الزلزال

2023/02/21 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ الزلزال المدمر قبل يوم 6 شباط/فبراير وصل إلى 20 ألف شخص.

ونفى آكار الأحاديث عن زيادة تدفق النازحين السوريين إلى تركيا بعد الزلزال، وقال بحسب وسائل إعلام محلية: "عاد أكثر من 20 ألف سوري إلى بلادهم منذ الزلزال".

وأضاف أن العودة تأتي بسبب انهيار منازلهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال.

وقال المدير العام للشركة بلال أكشي، إن الشركة سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي هز جنوبي تركيا.

وأوضح أنه تم إجلاء 265 ألفا و754 شخصا من مناطق الزلزال من خلال هذه الرحلات، ونقل 143 ألفا و740 فردا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.

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