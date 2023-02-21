2023/02/21 | 15:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية، لدى روسيا لين تريسي، الثلاثاء، "فيما يتعلق بالتورط المتزايد للولايات المتحدة في الأعمال العدائية إلى جانب نظام كييف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارجية روسيا تستدعي سفيرة أمريكا بشأن "تورط" واشنطن في "الأعمال العدائية" بأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارجية روسيا تستدعي سفيرة أمريكا بشأن "تورط" واشنطن في "الأعمال العدائية" بأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).