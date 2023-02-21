البرلمان يشكل لجنة للتحقيق بتطورات ديالى الامنية

2023/02/21 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر نيابي اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق بتطورات ديالى الامنية.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “مجلس النواب يناقش حالياً التطورات الأمنية في محافظة ديالى، فيما شكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بالاحداث الاخيرة في قرية الجيايلة.واضاف “وسيعمل مجلس النواب على استضافة وزير الدفاع والداخلية والقادة الأمنيين خلال اليومين المقبلين”.

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