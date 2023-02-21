وجهاء وسادات كربلاء يتضامنون مع قرار وزارة الداخلية في محاربة المحتوى المسيء شريطة الا تمس حرية التعبير

2023/02/21 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مكتب مجلس النواب العراقي في كربلاء

المقدسة وقفة تضامنية للحملة الامنية

والقانونية التي تقوم بها وزارة

الداخلية العراقية بمحاربة المحتوى

الاخلاقي المسيء للمجتمع العراقي من

على مواقع التواصل الاجتما

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