الأعرجي يؤكد لرومانوسكي أهمية تمتين العلاقات الإستراتيجية بين العراق وأمريكا

2023/02/21 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الثلاثاء، خلال استقباله السفيرة

الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، أن الأخير

"استقبل السفيرة

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