مجلس النواب ينهي قراءة خمسة مشاريع قوانين

2023/02/21 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء،

قراءة خمسة مشاريع قوانين.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في

بيان، أن "البرلمان انهى القراءة الاولى

لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق

الى النظام الاساسي للمنظمة الاسل

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