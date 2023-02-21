2023/02/21 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان سيجري زيارة رسمية الى بغداد تستغرق يومين.
وقال الصحاف في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ […]
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وقال الصحاف في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف: وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد اليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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