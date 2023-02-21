2023/02/21 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان سيجري زيارة رسمية الى بغداد تستغرق يومين.وقال الصحاف في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحاف: وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد اليوم المركز الخبري الوطني.

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