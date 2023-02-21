النفط النيابية: جولة التراخيص الخامسة ستسهم بإنقاذ البلاد من أزمة مالية متوقعة

2023/02/21 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبرت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، الثلاثاء، أن جولة التراخيص الخامسة ستحقق قفزة نوعية في إنتاج النفط، مشيرة الى أنها ستنقذ العراق من أزمة مالية عالمية متوقعة.

وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "جولة التراخيص الخامسة التي وقعتها وزارة النفط برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مهمة وتنافسية وشفافة لتطوير حقولنا النفطية والغازية والرقع الاستكشافية التي تبنتها وزارة النفط قبل أكثر من 10 سنوات".

وأضافت الموسوي، أن "هذه الجولة مكملة لسابقاتها الأربعة"، مشيرة الى أنها "ستحقق للعراق قفزة نوعية في إنتاج النفط وتثبت موقع العراق في خارطة النفط العالمية وتسهم في إنقاذ البلاد من أزمة مالية متوقعة خاصة إذا انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية".

وجرى في وزارة النفط اليوم الثلاثاء، حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

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