2023/02/21 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، رد الطعن الذي تقدم به لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني حول قرار فصله من الحزب، فيما أكدت صحة قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بشأنه.وفي نص القرار الذي تلقته (بغداد اليوم)، بين المجلس، أن قرار مجلس مجلس الفوضين المطعون فيه قضى بالمصادقة على قرار الحزب بالفصل والاجراءات التي رافقتها من الحزب لموافقتها لاحكام القانون استنادا للمادتين 19 و20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، مؤكدا أنه ولكل ما تقدم تقرر تصديق القرار المطعون فيه ورد اسباب الطعن قرارا باتا.

ويوم امس، وجهت محكمة استئناف أربيل، كتاباً إلى المجلس الأعلى السياسي والمصالح للاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي.

وجاء في الكتاب الصادر عن المحكمة، والموجه للاتحاد الوطني، الذي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، أن "النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين وهما (بافل جلال حسام الدين) و(لاهور جنكي برهان)، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في 21/12/2019".

وأضافت على إثر ذلك، سيتم التعامل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا لما ورد أعلاه وفي حال وجود أي معلومات جديدة يجب إعلام المحكمة بها عن طريق توجيه كتاب رسمي".

ويأتي ذلك، بعد كتاب وجهته محكمة استئناف أربيل، إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، ومديرية شؤون التنظيمات السياسية، وكتاب آخر وجه إلى المحكمة من قبل المفوضية، عن طريق ممثلية حكومة الإقليم في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء يرد طعن لاهور شيخ جنكي بقرار فصله من حزب طالباني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء يرد طعن لاهور شيخ جنكي بقرار فصله من حزب طالباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).