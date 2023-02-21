مصر تكشف أسباب انحسار مياه البحر: لا علاقة لها بتسونامي

2023/02/21 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا حول ما تداولته بعض المواقع عن أنباء بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي.

واوضح أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وتكون مرتبطة بحركتي "المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقا بحدوث تسونامي".

وقد اشارت محطات رصد حركة المياه في البحار الى حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، مبينة انه سيرتفع مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي، مناشدة المواطنين لعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: RT

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