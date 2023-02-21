2023/02/21 | 16:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8yWfuftYY_Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة وفد الإقليم المفاوض بعد أن أجرى زيارة إلى بغداد لحل الخلافات مجاشع التميمي - محلل سياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عودة وفد الإقليم المفاوض بعد أن أجرى زيارة إلى بغداد لحل الخلافات مجاشع التميمي - محلل سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).