تطبيق يذكّر الموظفين بانتهاء دوامهم

2023/02/21 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتكرت شركة هندية صغيرة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات طريقة جديدة لمساعدة موظفيها على تحقيق التوازن بين دوامهم وحياتهم الخاصة، من خلال إنشاء تطبيق يُذكرهم بانتهاء نوبات عملهم، ويطلب منهم العودة إلى منازلهم مباشرة.

وزودت شركة «سوفت جريد كمبيوترز»، ومقرها مدينة أندور بوسط الهند، التطبيق بنظام لإطلاق إشعار في اللحظة التي تنتهي فيها نوبة عمل الموظف، ويحذره من أن «نظام المكتب سوف يغلق في غضون 10 دقائق»، ويطلب منه «المغادرة إلى المنزل».

يأتي هذا الإجراء مع زيادة التركيز والأبحاث حول التأثير السلبي لساعات العمل الطويلة على صحة الموظفين وعلاقاتهم في جميع أنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت عام 2021 من أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يمكن أن يزيد احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35% واحتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%.

وأحدث التطبيق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، عندما نشرت موظفة تدعى تانفي خاندلوال صورة تحذيرية ظهرت على سطح مكتب كمبيوتر شركة

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