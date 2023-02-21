قرعة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب

2023/02/21 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بكرة القدم والتي أجريت اليوم الثلاثاء، عن مواجهة مثيرة.

ومن المقرر أن تقام مباراتا ربع النهائي، يوم الخميس المقبل، على أن يكون نصف النهائي، يوم الأحد.

وأوقعت القرعة، الدحيل القطري في مواجهة الشباب السعودي، والهلال “حامل اللقب”، ضد فولاد الإيراني.

ونجح الهلال السعودي في حسم تأهله لدور ربع النهائي، بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي 3-1.

بينما حجز الشباب مقعده في الدور ذاته على حساب نظيره ناساف الأوزبكي 2-0.

أما فولاذ الإيراني فقد تخطى الفيصلي السعودي 1-0 ليلحق بالدور ربع النهائي، فيما عبر الدحيل للدور ذاته بعد فوزه على مواطنه الريان بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: twitter/theAFCCL

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