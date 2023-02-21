أول رد فعل أميركي على تعليق روسيا مشاركتها في

2023/02/21 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، قرار روسيا تعليق مشاركتها في "معاهدة ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية، وقال إن الولايات المتحدة ستراقب ما تفعله موسكو عن كثب

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