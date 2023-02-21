لجنة نيابية: جولة التراخيص الخامسة ستحقق قفزة نوعية في إنتاج النفط

2023/02/21 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن جولة التراخيص الخامسة ستحقق قفزة نوعية في إنتاج النفط، مشيرة الى أنها ستنقذ العراق من أزمة مالية عالمية متوقعة.

وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي للوكالة الرسمية إن “جولة التراخيص الخامسة التي وقعتها وزارة النفط برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مهمة وتنافسية وشفافة لتطوير حقولنا النفطية والغازية والرقع الاستكشافية التي تبنتها وزارة النفط قبل أكثر من 10 سنوات”.

وأضافت الموسوي أن “هذه الجولة مكملة لسابقاتها الأربعة”، مشيرة الى أنها “ستحقق للعراق قفزة نوعية في إنتاج النفط وتثبت موقع العراق في خارطة النفط العالمية وتسهم في إنقاذ البلاد من أزمة مالية متوقعة خاصة إذا انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية”.

وجرى في وزارة النفط اليوم الثلاثاء، حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

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