2023/02/21 | 16:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تنشر المسلة اطلال مسجد (حسينية) في مدينة الحمزة الغربي، تم تهديمه...

ظهرت المقالة أطلال حسينية هدمتها المقاومات الفاسدة في بابل منذ 2003..



وبقي أطلالا ومكبا للنفايات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطلال حسينية هدمتها المقاومات الفاسدة في بابل منذ 2003.. وبقي أطلالا ومكبا للنفايات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطلال حسينية هدمتها المقاومات الفاسدة في بابل منذ 2003.. وبقي أطلالا ومكبا للنفايات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).