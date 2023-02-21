2023/02/21 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد لا يصدق ..طوابير للحصول على “الكاز” بمحافظة ديالى في العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشهد لا يصدق ..



طوابير للحصول على “الكاز” بمحافظة ديالى في العراق قناة التغيير الفضائية.

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