2023/02/21 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، تضمين رواتب لقرابة مليون شخص من اصحاب العقود والمحاضرين والاجور في موازنة 2023.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد نوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع قانون موازنة 2023 كانت مكتملة الجوانب، لكن خلال الفترة القليلة الماضية تم اتخاذ قرار تخفيض سعر صرف الدولار، ولهذا كان يجب تعديل الكثير من فقرات الموازنة، خصوصاً الموازنة سابقاُ اعدت على 1470 كسعر صرف الدولار وحالياً اعدت على 1300".

وأضاف نوري ان "عدداً كبيراً جداً من أصحاب العقود والأجور اليومية والمحاضرين، تم تثبيتهم على الملاك الدائم وهناك فقرة خاصة بهم ستكون في مشروع قانون موازنة سنة 2023، فهناك أكثر (مليون) شخص من هؤلاء تم تحويلهم للملاك الدائم ووفق رواتب كاملة وعالية حسب شهادتهم".

ويوم أمس الاثنين، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أن مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع وزيرة المالية طيف سامي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موازنة العراق لعام 2023 تتضمن رواتب كاملة لمليون موظف جديد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موازنة العراق لعام 2023 تتضمن رواتب كاملة لمليون موظف جديد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).