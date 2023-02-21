فيديو.. أهالي المنصور يراقبون

2023/02/21 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه عدد من أهالي منطقة حي المنصور غربي العاصمة بغداد انتقادات لتدمير البنى التحتية في منطقتهم من خلال حفر شوارعها من قبل شركة "ايرث لنك" من أجل مد الكيبل الضوئي، وسط مخاوف من تكسر انابيب المياه وترك الشوارع متهالكة بعد انتهاء الاعمال.

وقال الأهالي لمراسل "بغداد اليوم"، ان "الحفريات التي تقوم بها شركة "ايرث لنك" من أجل مد الكيبل الضوئي في منطقة المنصور، تدمر بشكل كبير البنى التحتية في المنطقة، وهناك خشية من بقاء الشوارع محفرة ومدمرة حتى ما بعد انتهاء عمليات مد الكيبل الضوئي".

من جهته قال مدير بلدية المنصور فراس عبد الكريم، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحفريات التي تقوم بها شركة "ايرث لنك" من أجل مد الكيبل الضوئي كلها تجري وفق إجراءات رسمية وموافقات من قبل البلدية، وهناك تنسيق كامل مع أي اعمال تجري هذه الشركة او أي شركات أخرى حتى الحكومية منها".

وأضاف عبد الكريم ان "بعد انتهاء عمل شركة "ايرث لنك" بمد الكيبل الضوئي، سوف تقوم كوادر الشركة بإصلاح الشارع كما كان سابقاً، وفي حال عدم إصلاحها للحفريات، سوف تقوم البلدية بتغريم الشركة، إضافة الى رفع شكاوى عليها، وهذا الامر وفق ضوابط العمل الرسمية".

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