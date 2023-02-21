أين اختفت مياه البندقية؟ (صور)

2023/02/21 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انخفاض المد في البندقية إلى جفاف

القنوات في المدينة السياحية الشهيرة،

وسط مخاوف من أن تواجه إيطاليا موجة

جفاف أخرى.

وجعلت مستويات المياه الحالية من

المستحيل على الجندول وسيارات الأجرة

المائية وسي

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