القبض على تاجري مخدرات وضبط 1200 حبة في بغداد والنجف

2023/02/21 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على تاجري مخدرات وضبط 1200 حبة مخدرة في بغداد والنجف.

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