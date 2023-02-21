شاهد بالفيديو.. مشهد لا يصدق .. طوابير للحصول على

2023/02/21 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bs6wjm_frUE

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