هيئة الاستثمار توجه بإعتماد الدينار العراقي لدفع مستحقات المشاريع السكنية

2023/02/21 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الثلاثاء، بإعتماد الدينار العراقي في دفع مستحقات المشاريع السكنية.وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان تلقاه/ المركز […]

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