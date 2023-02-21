2023/02/21 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إن هناك "إشارات" تصل الأردن للذهاب نحو "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي سيكون من "المهم إن تم الالتزام" بها خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الحكومة الأردنية لـCNN: نتلقى إشارات للتهدئة بالأراضي الفلسطينية.. ونعزز التعاون الإقليمي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الحكومة الأردنية لـCNN: نتلقى إشارات للتهدئة بالأراضي الفلسطينية.. ونعزز التعاون الإقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).