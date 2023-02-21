بايدن يؤكد من بولندا على

2023/02/21 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال محادثات مع نظيره البولندي، أندريه دودا، في وارسو، الثلاثاء، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا "لا يتزعزع"

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